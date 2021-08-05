Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

Tutuklandı

Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek, kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' '6136 sayılı kanuna muhalefet ' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.

AA

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