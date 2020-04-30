30.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Konya’da baraj gölüne Japon balığı bıraktı

Konya’da baraj gölüne Japon balığı bıraktı

Türkiye

Konya’da baraj gölüne Japon balığı bıraktı

Konya’daki Altınapa Baraj Gölü’ne yasa dışı olarak Japon balığı bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

30 Nisan 2020, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınapa Barajı’na 3 gün önce yasa dışı olarak Japon balığı bıraktığı öne sürülen Amerikalı Chesterr J’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekosistem için tehlike

Kaldığı otelden ayrıldığı öğrenilen Chesterr J’nin, Altınapa Barajı’na 27 Nisan’da yasa dışı balık bıraktığı iddia edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda, balıkları bıraktığı tespit edilen ABD uyruklu şüpheliye Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 bin lira idari ceza uygulamıştı. Olayın ardından harekete geçen Bakanlık ekipleri, baraj gölünde, ekosistem için tehlike yarattığı belirtilen Japon balıklarını yakalamak için harekete geçmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İşte Türkiye’nin yumuşak gücü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kadir İnanır: Ülkeden başka bir sıkıntımız yok
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı