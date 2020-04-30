Konya’da baraj gölüne Japon balığı bıraktı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınapa Barajı’na 3 gün önce yasa dışı olarak Japon balığı bıraktığı öne sürülen Amerikalı Chesterr J’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekosistem için tehlike

Kaldığı otelden ayrıldığı öğrenilen Chesterr J’nin, Altınapa Barajı’na 27 Nisan’da yasa dışı balık bıraktığı iddia edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda, balıkları bıraktığı tespit edilen ABD uyruklu şüpheliye Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 bin lira idari ceza uygulamıştı. Olayın ardından harekete geçen Bakanlık ekipleri, baraj gölünde, ekosistem için tehlike yarattığı belirtilen Japon balıklarını yakalamak için harekete geçmişti.

AA