Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokak'taki bir iş hanında çalışanlar, bodrum kattan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iş hanının bodrum katında bir erkek cesedi buldu.

Suriye uyruklu olduğu ve başında darp izleri olduğu tespit edilen kişinin cesedi, incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA