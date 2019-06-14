Konya'da ByLock operasyonu! 5 zanlı yakalandı
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA