Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi. Kuzenler Muhammet ve Bektaş Dakım’ın babaannelerini ziyarete geldikleri belirtildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, binanın sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle geç fark edildiğini söyledi.

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.

Ziyarete gelmişler

Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım'ın babaanneleri Sultan Dakım'ı ziyarete geldikleri ve gece aynı yatakta uyudukları belirtildi.

DHA muhabiri saldırıya uğradı

Acı olayın ardından olay yerine giderek, bilgi almaya çalışan ve sonrasında canlı yayına bağlanan DHA Konya muhabiri Hasan Dönmez, saldırıya uğradı.



