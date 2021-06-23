Konya’da, 46 yaşındaki Mesut Çoban, şiddet uyguladığı için kendisini terk eden 3 çocuğunun annesi eski eşini, başından vurup öldürdü. Çoban daha sonra aynı silahla canına kıydı.

Konya'da, 43 yaşındaki Halime Uyar, 3 çocuğunun babası 46 yaşındaki Mesut Çoban'dan şiddet görüyordu. Dayağa dayanamayan Uyar, 15 yıl önce eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Ancak, çift daha sonra, çocukları için yine birlikte yaşamaya başladı. Son dönemde Mesut Çoban eşine yeniden şiddet uygulamaya başlayınca, 2 hafta önce kızını da alarak evi terk eden Halime Uyar, kız kardeşinin evine yerleşti.

KIZ KARDEŞİNİ İTİP DÜŞÜRDÜ

Halime Uyar, dün sabah 07.00 sıralarında, aynı fabrikada çalışan kız kardeşi Dilek Uyar ile birlikte servise binmek üzere evden çıktı. Eşine pusu kuran Mesut Çoban, iki kardeşin arkasından yaklaştı.

Bu sırada Çoban'ı fark eden Dilek Uyar, müdahale etmek istedi. Ancak Dilek Uyar'ı iterek yere düşüren Mesut Çoban, hiçbir şey söylemeden ruhsatsız tabancasını çıkararak eşini başından vurdu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ardından da aynı tabancayı kendi başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halime Uyar olay yerinde, Mesut Çoban ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ABLAMI VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ"

Çiftin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Dilek Uyar emniyetteki ifadesinde, "Eniştem ablama sürekli olarak şiddet uyguluyordu. Ablam artık bıkmıştı. Benim yanımda kalıyordu. Yolda yürürken arkama dönüp baktığımda eniştemin geldiğini fark ettim. Onu görünce panik yaptım. Beni eliyle ittirip yere düşürdü. Tabanca ile ablamı vurdu sonra da intihar etti" dedi.

Tolga Yanık-Sabah