Kandilli son depremler listesi Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam saatlerinde yaşanan depremle ilgili haberler, ilk olarak Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinde yer aldı. Peki, Konya’da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetindeydi? İşte ayrıntılar…

KONYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi’nden yayınlanan bilgilere göre, 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.43 sularında Konya’da bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kızılören Meram olarak tespit edilirken, depremin şiddeti ise 5.1 olarak ölçüldü.

İlk depremin ardından aynı bölgede saat 20.46’da 2.8 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, ilk tespitlere göre mal ve can kaybına neden olmazken, sarsıntının halk arasında paniğe neden olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerini kullandı.