Türkiye Konya'da evde çıkan yangın nedeniyle anne kız hayatını kaybetti

Konya'da evde çıkan yangın nedeniyle anne kız hayatını kaybetti

Türkiye

Konya'da evde çıkan yangın nedeniyle anne kız hayatını kaybetti

Konya'da 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında paniğe kapılıp pencereden atlayan 6 yaşındaki Melek Dağ ve annesi Sevim Kayhan (36) hayatını kaybetti.

30 Ocak 2021, Cumartesi 10:48 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Sevim Kayhan'ın, yatak odasında uyuduğu sırada yangın çıktı. Alevler odayı sararken, çocuk odasındaki kızı Melek Dağ, durumu fark edip panikle kendisini pencereden sarkıttı. Çevredekilerin atlamaması yönündeki uyarılarına rağmen Dağ, düşerek yaşamını yitirdi.


İhbar üzerine çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, anne Sevim Kayhan'ın cansız bedenine ulaştı. Anne- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Sevim Kayhan'ın, kasım ayında eve taşındığı belirtildi. 

Öte yandan, ekiplerce yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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