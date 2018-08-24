Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’ndeki Mar-San Sanayi Sitesi’ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine 30 itfaiye aracı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait araç ve belediyelerin arazözleri ve Orman Bakanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

''Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01'de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08'de burada oluyor ve yangına müdahele ediyor. Sonrasında 30'a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA'ları, belediyelerin arazözleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterde havadan müdahale etti.''

İŞ YERİ SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Can kaybının olmadığını ve 5 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Altay, ''Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızda biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı'' dedi.

İş yerlerinde yanıcı maddelerin olduğuna dikkat çeken Altay, ''Yanıcı maddelerden oluşan bir alan. Kapıların kapalı ve plastik hammadde deposunun olması müdahaleyi zorlaştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde büyük hasar var'' dedi.

AA