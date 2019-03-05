Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Konya -Isparta yolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi.

Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Süleyman Köse (27) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Süleyman Ç.(37) idaresindeki TIR'a çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR yol kenarına yan yatarken otomobil ise daha sonra TIR'ın arkasından gelen Osman T. (32) idaresindeki kamyonete çarparak yol kenarına uçtu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE 4 AYLIK HAMİLE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, ilk kontrollerde otomobil içerisinde bulunan Süleyman Köse ile 4 aylık hamile eşi Nurgül Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet ile TIR sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada ölen karı kocanın kent merkezindeki faklı hastanelerde doktor olduğu öğrenildi.

"4 AYLIK HAMİLE ANNENİN BEBEĞİNE YAZDIĞI GÜNLÜK YÜREK BURKTU"

Kazada hayatını kaybeden Nurgül Köse’nin 4 aylık hamile olduğu ve bebeğine yazdığı günlük ise hurdaya dönen aracının yanında bulundu.

Günlük içerisinde yazan hamile olduğunu öğrenme anından eşi Süleyman Köse’ye hamile olduğu söylediği ana kadar olan anlarının yazdığı defter yürek burktu.

Kazada yara almadan kurtulan sürücülerden Süleyman Ç. ile Osman T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA