Türkiye Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı...

Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı...

Türkiye

Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı...

Son dakika... Konya'da tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı.

19 Şubat 2022, Cumartesi 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgili göre, İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Tur Otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. 

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


DHA


İlgili Haberler
Görenleri dehşete düşüren kaza


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pek çok ünlü de dolandırılmıştı! Tele dolandırıcılara özel ekip!