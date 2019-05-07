Konya’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheliden biri yakalandı!
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 şüpheliden biri gözaltına alındı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden biri gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA