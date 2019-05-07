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Konya’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheliden biri yakalandı!

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 şüpheliden biri gözaltına alındı

07 Mayıs 2019, Salı 12:55
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Konya’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheliden biri yakalandı!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA



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