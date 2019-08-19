Konya'da gol sesi çıkmadı
Süper Lig'de Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi
Süper Lig'deki Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.
31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahası içinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
55. dakikada Milosevic'in sağ kanattan sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Canteros'un ara pasına hareketlenen Orgill'in sert şutunda top üstten auta gitti.
88. dakikada Skubic'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun sahasına döndü.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
AA