Konya’da göz gözü görmedi! Dev toz bulutu böyle görüntülendi
Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşanan kum fırtınası ve oluşan dev toz bulutu kentte adeta gündüz vakti akşamı yaşatırken, toz bulutunun görüntüleri korkuttu.
29 Eylül 2020, Salı 22:58 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde dev toz bulutları oluştu. Toz bulutunun kentin üzerini kaplamasıyla şehir karanlığa büründü. Toz bulutuyla birlikte oluşan fırtına tarım işçilerinin kaldığı kırsal alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle şehir içinde ve kara yollarında trafikte aksamalar ile birlikte trafik kazaları meydana geldi.
Geniş güvenlik önlemleri alındı
Kolluk kuvvetleri ise kara yolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri de ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.
Ereğli ilçe merkezini tamamen kaplayan toz bulutunun İvriz Barajı'nı tamamen yuttuğu görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı.
KONYA (İHA)