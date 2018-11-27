Kaza, gece saatlerinde Hüyük-Konya Karayolu’nun 20.kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koyuncu yönetimindeki otomobil, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında Memiş Bülbül’ün kullandığı otomobille çarpıştı.

YOLA FIRLADI

Kazada yola fırlayan sürücüsü Memiş Bülbül olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Furunkoyak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Furunkoyak ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirirdi.

Kazada yaralanan Hasan Furunkoyak ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Koyuncu ise adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.