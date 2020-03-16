Türkiye Konya'da izole odaya alınan 3 kişi hastaneden kaçtı

Konya'da izole odaya alınan 3 kişi hastaneden kaçtı

Türkiye

Konya'da izole odaya alınan 3 kişi hastaneden kaçtı

Konya'da koronavirüs şüphesi nedeniyle izole odaya alınan 3 kişi hastaneden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması ile 3 kişi bulunarak tekrar hastaneye getirildi. 3 kişinin koronavirüs testi sonuçlandı.

16 Mart 2020, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Konya’nın Seydişehir ilçesinde koronavirüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi. Irak’tan geldiği belirtilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan muayenenin ardından üç kişi koronavirüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya’ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı. Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti. Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

3 kişiye yapılan koronavirüs testi sonucu negatif çıktı.

İHA

İlgili Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneden kaçırılan kızın test sonucu çıktı
İlgili Haberler
İran'ı istila eden çekirgelerden biri Türkiye'de görüntülendi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ford geleceğe hazır
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Hükümetteki en büyük korona tartışması bu!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs şüphesiyle hastaneden kaçırılan kızın test sonucu çıktı