Türkiye Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2021, Cuma 08:57 Son Güncelleme:
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İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı TIR, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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