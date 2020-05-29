Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında Konya’ya kazandırılan ve şehrin en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi ile son dönemin en gözde ziyaret mekanları arasında yerini aldı. Kelebek şeklindeki mimarisi ile şehrin sembol mekanları arasında olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 2 milyona yakın kişi ziyaret etti.

Malezya'dan bile geliyorlar

Özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bahçe, Şeb-i Arus törenleri için Konya’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin de uğrak mekanları arasında. Yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından gelen misafirleri de ağırlayan Tropikal Kelebek Bahçesi’ni en çok ziyaret eden yabancı kafileler içinde Taylandlılar ve Malezyalılar yer alıyor.

Adrenalin dolu keyifli bir yolculuk

Bahçedeki Macera Kulesi ve Zeplin Teleferik Hattı ise adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Günün ve haftanın yoğunluğunu üzerlerinden atmak isteyen Konyalılar ve kenti ziyaret eden turisteler, buraya gelerek adrenalin dolu keyifli bir yolculuk yapıyorlar.

Türkiye'de tek, Avrupa'nın sayılı yerlerinden

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebeğin, larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin Türkiye’de gözlemlenebildiği tek yer. Avrupa’nın ise sayılı mekanları arasında. Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabildiği açık uçuş alanları ve kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlarca tropikal bitki türünün bulunduğu kelebek serası, ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Çiçek bahçesinde görsel şölen

Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi’nin doğal yürüyüş alanında ziyaretçileri rengarenk çiçeklerle karşılayan ve özellikle fotoğraf severlerin ilgi odağı olan Selçuklu Çiçek Bahçesi de bulunuyor. İlkbahar ve yaz aylarında 12 farklı türde 658 bin çiçek muazzam bir ahenk içinde Selçuklu Çiçek Bahçesi’ni süslüyor.

5 bin kelebeğe yaşam alanı

Konya için önemli bir turizm destinasyonu olan Tropikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 metrekare alanda yer alıyor. Bin 600 metrekarelik kapalı kelebek uçuş alanı 70 türde 5 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Yaz-kış 26 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarının sağlandığı bahçe 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitkiye de yaşam alanı sunuyor. Bahçede kelebeklerin larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evreleri gözlemlenebiliyor.

Eğitim de veriliyor

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi çocukların hayvan sevgisini ve bahçe veya botanik konulara ilgilerini artırma amacı taşıyor. Bahçede öğrenciler için bilim insanı, mantar, kuş, böcek etkinlikleri yapılıyor. Hafta sonlarına özel olarak da hayata dokun, boyama ve el işi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor. Ayrıca kelebeklerin yaşam döngüsünü gösteren bir showroom da var.

KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ PAZARTESİ HARİÇ HAFTANIN HER GÜNÜ SAAT 10.00 VE 18.30 SAATLERİ ARASINDA ZİYARET EDİLEBİLİYOR.