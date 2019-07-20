Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi öldü.

Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AHMET SORGUN OLAY YERİNE GELDİ

Kaza yerine gelen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yetkililerden bilgi aldı. Sorgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 2 araçtaki 7 kişinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Trafik kurallara uyulmadığında, sadece kurallara uymayan değil, suçsuz kimselerin de bu durumdan zarar görebildiğini ifade eden Sorgun, şunları kaydetti:

"BU KONUDA HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR"

"Henüz kesin bir şey yok ama ilk tespitlere göre, bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor. Cezalar, yasaklar önemli ama bilinç hepsinden daha önemli.

Bu kazaları azaltacak olan trafik bilinci. Ne yazık ki bu konuda oldukça geriyiz. Bunu hiç kimse istemez. Yılda binlerce insanımız trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Hiç istenmeyen bir durum. Umarım bu son olur."