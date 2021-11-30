Türkiye Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

30 Kasım 2021, Salı 12:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde Kum Fırtınası oluştu.



Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Atilla ATMACA/ KONYA (DHA)

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