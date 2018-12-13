Konya polisi, İstanbul’dan Konya’ya uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, uyuşturucuyu getirdiği öne sürülen Ş.E.’nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 6 bin 812 ecstasy hap ve 29 gram skunk ele geçirildi.

Ş.E. ile D.S. adlı kadın gözaltına alındı.

SKUNK NEDİR?

Skunk, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren maddedir.

Jamaika ve Bonzai gibi sentetik esrar türevlerinin beyne zararı da gücü ile ilgilidir. Yani esrar cinsi uyuşturucu maddelerin etki gücü arttıkça beyne zararı ve dolayısı ile psikiyatrik bozukluk ve akıl hastalıklarına yol açma olasılığı da artmaktadır. Yani kafaya ne kadar şiddetli darbe gelirse beynin o kadar etkileneceği çıkarsaması ile bu durum aynıdır.

Skunk’ın esrardan farklılığı hibrid bir tohumdan elde edilmesidir.



