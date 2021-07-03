Konya’da sağanak sele neden oldu

Şehir merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak kısa sürede sele neden oldu. Yağmur nedeniyle karayolunda su birikintileri oluştu. Su içerisinden geçmeye çalışan birçok araç sürücüsü mahsur kaldı. Araçlar, çekiciler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarıldı. Selçuklu ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde de sel suları dereyi taşırınca bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Bölgeden geçen yüksek hızlı tren hattında ise su birikintisi nedeniyle tedbir amaçlı seferler durduruldu. Ekipler, bölgede tespit çalışmalarının ardından seferlerin yeniden açılacağı bildirdi. AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DHA