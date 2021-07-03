Türkiye Konya’da sağanak sele neden oldu

Konya’da sağanak sele neden oldu

Türkiye

Konya’da sağanak sele neden oldu

Konya’da öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda araç sürücüsü suyla dolan cadde ve sokaklarda mahsur kalırken, bir mahallede de tarım arazileri su altında kaldı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 20:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şehir merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak kısa sürede sele neden oldu. Yağmur nedeniyle karayolunda su birikintileri oluştu. Su içerisinden geçmeye çalışan birçok araç sürücüsü mahsur kaldı. Araçlar, çekiciler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarıldı. Selçuklu ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde de sel suları dereyi taşırınca bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Bölgeden geçen yüksek hızlı tren hattında ise su birikintisi nedeniyle tedbir amaçlı seferler durduruldu. Ekipler, bölgede tespit çalışmalarının ardından seferlerin yeniden açılacağı bildirdi. AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye denizlerde küresel güç olmalı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Siz neredeydiniz?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu