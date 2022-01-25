Konya'da dün gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu.





Kenti diğer illere bağlayan yollarda da polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

TIR VE OTOBÜS GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

Konya’yı Adana’ya ve Isparta’ya bağlayan yollarda TIR’ların, Konya-Antalya kara yolunda ise TIR ve otobüslerin geçişine izin verilmiyor. Konya Havalimanı'ndan İstanbul gidecek uçakların seferleri de iptal edildi. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarına devam ettiği kentte etkisini sürdüren kar yağış ise güzel görüntüler oluşturdu.

Konya'da Meteoroloji verilerine göre en fazla karın, 1,5 metre yükseklikle Bozkır ilçesi Sorkun Yaylası'na yağdığı belirlendi. Geçen pazar günü çığ düşen Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü.

Hasan DÖNMEZ-Duygu KARAKOÇ/ DHA