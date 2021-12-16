Türkiye Konya'da vahşet! Çoban tesadüfen buldu...

Konya'da vahşet! Çoban tesadüfen buldu...

Türkiye

Konya'da vahşet! Çoban tesadüfen buldu...

Konya’da boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

16 Aralık 2021, Perşembe 20:20 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle girişindeki arazide koyun otlatan bir çoban, hareketsiz bir şahsın yerde yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ilk belirlemesine göre, üzerinde kimlik çıkmayan şansın, 35 yaşlarında erkek olduğu tabanca ve bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çevrede delil toplama çalışmasının ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA (İHA)

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