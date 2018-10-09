Yangın, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki sahibinin ismi öğrenilemeyen arazi içerisindeki iki katlı bağ evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binayı saran alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı ve söndürüldü. İki katlı evin yazlık olarak kullanıldığı için yaşayan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın sonucu ev ve içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.