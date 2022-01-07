Türkiye Konya’da yasa dışı üretim 150 pompalı tüfek ele geçirildi

Konya’da yasa dışı üretim 150 pompalı tüfek ele geçirildi

Türkiye

Konya’da yasa dışı üretim 150 pompalı tüfek ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yasa dışı usulsüz olarak üretildiği öne sürülen 150 dipçikli pompalı av tüfeği ele geçirdi.

07 Ocak 2022, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir’in av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde usulsüz ve yasa dışı av tüfeği imal edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından iş yerinde arama yaptı. Ekipler, iş yerinde 150 adet katlanabilir, dipçikli pompalı av tüfeği ele geçirdi. El konulan tüfeklerin kaçak ve faaliyet izin belgesi dışında usulsüz olduğunu tespit eden ekipler, iş yeri sahibi şüpheli A.İ.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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