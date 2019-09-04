Konya’da yeni obruk oluştu

Konya’nın Karapınar ilçesinde 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

04 Eylül 2019, Çarşamba 18:54 Son Güncelleme:
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Konya’da yeni obruk oluştu

Karapınar’da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330’u geçen obruklar kentte yaşayanları tedirgin ederken, Kayacık Mahallesi Karadağ mevkiinde bir tarlada 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

YENİ OBRUĞU FARK ETTİLER

Bu sırada tarlanın yakınında olanlar gürültü ve toz bulutunun ardından baktıklarında obruğun oluştuğunu fark ettiklerini söyledi.

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KONYA(DHA)

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