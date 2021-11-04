Türkiye Konya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Konya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Türkiye

Konya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

04 Kasım 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Galip Taşkale yönetimindeki 42 AFV 295 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 42 M 1015 plakalı otomobille çarpıştı. O sırada arkadan gelen Şükrü Kılınç'ın kullandığı 06 CDL 405 plakalı hafif ticari araç da kamyonete çarptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

Kazada sürücüler Galip Taşkale, Mustafa Çiftçi ve Şükrü Kılınç ile Kılınç'ın yanındaki Şahin Karaoğlun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya) (DHA)

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