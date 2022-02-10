Türkiye Konya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Konya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Türkiye

Konya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Konya'nın Ereğli ilçesinde, TIR ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

10 Şubat 2022, Perşembe 18:22 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Ereğli- Aksaray yolu Zengen Mahallesi yakınında meydana geldi. Ali Çelik (57), yönetimindeki 41 PM 461 plakalı TIR ile yolun kar ve buzlanma nedeniyle kapalı olması sonucu sol şeritte durdu.

Bu sırada arkadan gelen Mehmet Taşdelen'in (34) kullandığı 27 C 6079 plakalı otomobil, Yaşar Çelik (50) yönetimindeki 41 NB 606 plakalı otomobil, Sadi Akçadağ (51) yönetimindeki 14 GJ 393 plakalı TIR çarpıştı.



Kazada otomobillerde bulunan Yaşar Kurt, Oğuz Yıldırım, Salih Duman ve sürücü Mehmet Taşdelen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Oğuz Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)

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