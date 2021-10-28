Türkiye Konya'daki 4 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'ten açıklama

Konya'daki 4 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'ten açıklama

Türkiye

Konya'daki 4 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'ten açıklama

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi. Konya Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzlukçu'da saat 00.38'de meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

28 Ekim 2021, Perşembe 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taramaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Tuzlukçu ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yunak ve Tuzlukçu kaymakamlarımız bizzat ekiplerimizin başında, Deprem bölgesi yerleşim birimlerinin bütününde taramayı yaptılar ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tekrar geçmiş olsun."

AA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yok artık...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB açıkladı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer iddialı konuştu! 'Ücretsiz olacak, 'mış gibi' yapmayacağız'