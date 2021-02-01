Türkiye Konya'daki Çıralı Obruğu kurudu

Konya'daki Çıralı Obruğu kurudu

Türkiye

Konya'daki Çıralı Obruğu kurudu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran Çıralı Obruğu, mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu.

01 Şubat 2021, Pazartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çıralı Obruğu kurudu. Karapınar'ın kuzeybatısında yer alan ve yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle ön plana çıkan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran, içerisinde insan yapımı mağaralar bulunan obruk, mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu. Obruğu gezmeye gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşıyor.

''Üzüntü verici''

Arkadaşları ile obruğu görmeye gelen Veysel Zengin, obruğun tamamen kurumasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Obruk içerisinde kayadan oyma mağaralar olduğunu ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Bu obruk birçok medeniyetin izlerin taşıyor. Obruk, daha önce çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdi. Birçok insan obruğun güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye gelir ve kamp kurardı. Şimdi ise hayal kırıklığı yaratıyor. Obrukta bir damla su kalmamış. Bir zamanlar içerisinde balıklar yaşıyordu. Şimdi ortasındaki ağaçlar ve bitkiler görülüyor. Yeraltı su seviyesinin azalması, kuraklık buradaki güzelliği yok etti. Meke Gölü de daha önce kurmuştu. Acıgöl ve Meyil göllerinde de su çekilmeleri devam ediyor. Umarım kuraklık sona erer ve obruk tekrar eski günlerine kavuşur."

AA

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