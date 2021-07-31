Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ateşe verildiği belirtilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SALDIRIYI UÇAKTA ÖĞRENDİ

Saldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları’nın da bayram tatili için geldiği Konya’daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı. İngiltere’ye dönmek için Ankara’da uçağa binen Çetin Dedeoğulları’nın kalkışa dakikalar kala ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini öğrenip, uçaktan indiği öğrenildi.

Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çetin Dedeoğulları’na sarılıp taziye de bulundu.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konya’da, K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun’un (33), Dedeoğulları ailesi fertlerine silahla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet Altun’un, Dedeoğlu ailesi fertleriyle bahçede otururken sandalyeden kalkarak poşet içindeki tabancasını çıkarıp, peş peş ateşlediği, ardından da aracına binip uzaklaştığı yer aldı.

DHA