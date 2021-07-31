Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları'nı öldürdüğü belirtilen aileden, A.K. adlı kadının, annesi İ.A ile dün saat 11.30 sıralarında evlerinin yakınındaki tarlada biber topladıkları sırada öldürülen kişilerden Yaşar Dedeoğulları'nın iddiaya göre İ.A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

OLAY KARAKOLA TAŞINMIŞ

Şikayette bulunan A.K.'nın polisteki ifadesinde, annesi İ.A. ile tarlada biber toplardan traktörle yoldan geçen komşuları Yaşar Dedeoğulları'nın, bir anda durup el işaretiyle annesini gösterip, annesine hakaret ettiğini, bunun üzerine Dedeoğulları'nın yanına giderek 'Annem hakkında neden böyle konuşuyorsun' deyip tepki göstermesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Anne İ.A. ise ifadesinde kızı A.K. ile tarlada biber toplarken kızının kızgınlıkla Yaşar Dedeoğulları'nın yanına gidip tartıştığını, tartışmanın ise Dedeoğulları'nın kendisine hakaret ettiğinden çıktığını sonradan öğrendiğini söyledi.

İKİ AİLE BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yaşar Dedeoğulları ise ifadesinde, "A.K. ve annesi İ.A., tarlada biber toplarken traktörle evime doğru gidiyordum. İ.A. daha önceki tarihlerde kedimi yavrularıyla birlikte götürdüğünden dolayı bu kişiye 'Kedilerimi getir' dedim ve traktörle yoluma devam ettim. Bu şahıslar traktörümün arkasından evimin olduğu yere kadar geldiler. Bana hakaret ettiler. Ben kesinlikte İ.A.'ya hakaret etmedim. 'Kedilerimi getir' dedim. Bana hakaret ettikleri için İ.A.'dan şikayetçiyim" dediği öğrenildi. 'Hakaret' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere Konya’da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." dedi.

Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." diye konuştu. Bu memleketin kardeşliğiyle kimsenin uğraşmamasını isteyen Soylu, bu milleti birbirine düşürebilmek için bir çabayı içeriden ve dışarıdan birilerinin sürekli körüklediğini dile getirdi.

"İnsanlıktan çıkmış bir davranış şekli"

Soylu, ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, bu konularda istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetlerinin ortada olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Mesele 2010’da iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010’da bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu.

Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet hala devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli."

Bundan 4-5 ay önce de yine böyle bir tartışma söz konusu olduğunu, bunların hem güvenlik güçlerine hem de adalete intikal ettiğini aktaran Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır.

Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim." Soylu, ölenlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

"Tam anlamıyla bir provokasyondur"

Fahrettin Altun, Konya’da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Konya’da gerçekleştirilen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır dilediğini belirtti. "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.

Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye’yiz."

"Olay çok yönlü araştırılıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya’da yaşanan saldırıya ilişkin, "Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Konya’da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."

"Söz konusu değil"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil." ifadesini kullandı. Gül, Twitter’dan yaptığı açıklamada, başsavcılık talimatı kapsamında cinayetlerin çok yönlü soruşturulduğunu, olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti: "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."





DHA-AA