Türkiye Konya'dan kan donduran haber! Bir evde 7 kişinin cesedi bulundu

Konya'dan kan donduran haber! Bir evde 7 kişinin cesedi bulundu

Türkiye

Konya'dan kan donduran haber! Bir evde 7 kişinin cesedi bulundu

Konya’da silahlı saldırının ardından ateşe verilen bir evde 7 kişi ölü bulundu. Konya Valisi Vahdettin Özkaya ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

30 Temmuz 2021, Cuma 20:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konya’da bir evde 7 kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri ise, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkaya ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yakın markaj
Rauf Tamer
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı