Konyapspor ve kulüp başkanından görme engelliler için farkındalık organizasyonu
Konyaspor bu hafta Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bu maçta 9 görme engelli futbolsever konuk edilecek ve Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, misafirlerine maçı anlatacak.
06 Aralık 2021, Pazartesi 17:04 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçında 9 görme engelli taraftar yeşil-beyazlı kulübün misafiri olacak.
Büyükşehir Stadyumu’na gelecek görme engelli taraftarlar maçta yaşananları anbean tribünde öğrenecekler. Selçuklu Gençlik Meclisi ile birlikte yapılan sosyal sorumluluk projesinde, kulüp başkanı Fatih Özgökçen de görme engelli taraftarlardan birine Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçını anlatacak.
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