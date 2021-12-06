Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçında 9 görme engelli taraftar yeşil-beyazlı kulübün misafiri olacak.

Büyükşehir Stadyumu’na gelecek görme engelli taraftarlar maçta yaşananları anbean tribünde öğrenecekler. Selçuklu Gençlik Meclisi ile birlikte yapılan sosyal sorumluluk projesinde, kulüp başkanı Fatih Özgökçen de görme engelli taraftarlardan birine Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçını anlatacak.