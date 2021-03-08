Konyaspor 0 Fenerbahçe 3 (Maç sonucu)

89.dk: GOL Ferdi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sehic'in sektirdiği top Serdar'ın önünde kaldı. Serdar Aziz de topu boş kaleye gönderdi.

82.dk: Konyaspor'da Kravets, Milosevic yerine oyuna girdi.

50.dk: Milosevic uzaklardan şansını denedi. Yerde seken topu Altay kontrol etti.

İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

Konyaspor 0 Fenerbahçe 2

31.dk: GOL Pelkas'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden uzak direk dibine şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Konyaspor 0 Fenerbahçe 1

28.dk: GOL Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan, topu bir kez daha ceza sahasına doldurdu. Gökhan topu kale sahasına indirdi. Bomboş durumda topla buluşan Szalai topu ağlara gönderdi.

21.dk: Bu dakikalarda Konyaspor da rakibine önde baskı yapmaya başladı ve oyun orta sahaya sıkıştı.

6.dk: Fenerbahçe maça oldukça hareketli başladı. Ön alanda yapılan pres şu ana kadar oldukça verimli oldu.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

KONYASPOR: Sehic; Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil; Jevtovic, Diomande; Milosevic; Shengelia, Cikalleshi, Sekidika

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Novak; Sosa, Mert Hakan; Osayi-Samuel, Valencia, Pelkas; Thiam.

Yedekler: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Ferdi, İrfan Can, Gustavo, Tisserand, Nazım







