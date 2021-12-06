Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç özeti ve sonucu)

4. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına giren Çekiçi, rakibini çalımlayıp kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç kornere çelmeyi başardı.

8. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

27. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Cikalleshi’nin kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.

39. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hafez rakibini çalımlayıp yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

53. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği topa Soner vuruşunu yaptı ama top kaleci Ertaç’da kaldı.

67. dakikada sağ kanattan Hafez’in ceza sahasına yaptığı ortaya Adem’in kafa vuruşunda top kaleci Sehic’te kaldı.

80. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Guilherme'nin gelişine şutunu kaleci Ertaç topu son anda çeldi.

87. dakikada Bytyqi’nin sağ kanttan penaltı noktasına gönderdiği topa Rahmanovic vurdu, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağın kornere çıkmasını sağladı.

90+3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aabid’in sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.

KONYA (İHA)



