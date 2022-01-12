Futbol Konyaspor Ahmet Çalık anısına maç biletlerini 6 liradan satışa çıkaracak

Konyaspor Ahmet Çalık anısına maç biletlerini 6 liradan satışa çıkaracak

Futbol

Konyaspor Ahmet Çalık anısına maç biletlerini 6 liradan satışa çıkaracak

Konyaspor, 18 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçı biletlerinin Ahmet Çalık'ın anısına 6 TL'den satışa çıkacağını açıkladı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor maçı biletlerinin Ahmet Çalık anısına 6 TL'den satılacağını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle:

Ahmet Çalık anısına, A. Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL'den satışa çıkacaktır.



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