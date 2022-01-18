İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmesindeki sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.

11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah tarihi almaya gidiyordu.

Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Ayrıca genç futbolcunun giydiği 6 numara forma emekli edilerek kulüp müzesine konulacak.