İttifak Holding Konyaspor Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat ettiği öğrenildi.

TFF'nin gün içerisinde konuya cevap vermesi bekleniyor ve olumlu döneceği tahmin ediliyor.



