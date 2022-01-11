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Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir maçının ertelenmesini talep etti

Futbol

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir maçının ertelenmesini talep etti

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'e konuk olacaktı. Ancak Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki oyuncu Ahmet Çalık'ın vefatı herkesi derinden sarstı. Konyaspor maçın ertelenmesini talep etti.

11 Ocak 2022, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat ettiği öğrenildi.

TFF'nin gün içerisinde konuya cevap vermesi bekleniyor ve olumlu döneceği tahmin ediliyor.


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