Futbol Konyaspor, Aykut Kocaman iddialarını yalanladı

Konyaspor, Aykut Kocaman iddialarını yalanladı

Futbol

Konyaspor, Aykut Kocaman iddialarını yalanladı

Süper Lig ekibi Konyaspor, daha önce 3 kez takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ın bir kez daha takımın başına geleceğine yönelik iddialar için açıklama yaptı. Kulüp, Kocaman iddialarını yalanladı.

10 Ekim 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da yapılan açıklama şöyle:

Konyasporumuz, İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.


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