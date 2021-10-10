Konyaspor, Aykut Kocaman iddialarını yalanladı
Süper Lig ekibi Konyaspor, daha önce 3 kez takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ın bir kez daha takımın başına geleceğine yönelik iddialar için açıklama yaptı. Kulüp, Kocaman iddialarını yalanladı.
10 Ekim 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da yapılan açıklama şöyle:
Konyasporumuz, İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.
https://twitter.com/konyaspor/status/1447133710130745345