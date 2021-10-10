Konyaspor, Aykut Kocaman iddialarını yalanladı

Konyaspor'da yapılan açıklama şöyle:

Konyasporumuz, İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.



