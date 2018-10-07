Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında kavga çıktı!

Beşiktaş U21 takımı Konyaspor U21 takımı maç sonrasında önce saha kenarındaki teknik ekipten Taner Ay ve Haldun Üstel bir grup taraftar ve futbolcular tarafından tartaklandı. Siyah beyazlı takımın teknik adamı Yasin Sülün ise yumruklara maruz kaldı.

Maç bitiminde taraftar, teknik ekip ve futbolcuların saldırısı ile karşılaştıklarını belirten Teknik Direktör Yasin Sülün “Hiç bu kadar kötü bir durumla karşılaşmadık. Rakibimiz Konyaspor kenar yönetimi ve taraftarlar futbolcular ile hepimize saldırdılar. Çok kötü bir gün geçirdik” dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

U-21 Futbol Takımımıza Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur.

Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz. Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya’da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır.

Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır. Saygılarımızla, Beşiktaş JK'

Konyaspor Kulübü maçın ardından çıkan olaylarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü UEFA Avrupa Liginde geçtiğimiz Perşembe gecesi Malmö ile oynadığı karşılaşmanın ardından direkt olarak Konya’ya gelmiş ve burada hazırlıklarına devam etmiştir.

Bu süre zarfında Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendilerine tesislerimizi açarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami derece hassasiyet gözetilmiştir. Ancak bugün U21 takımımız ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan karşılaşmanın sonunda istenmeyen ve kesinlikle tasvip etmediğimiz olaylar yaşanmıştır.

Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda, olayların başlangıcının müsabakanın 76. dakikasında oyundan atılan Beşiktaş U21 Teknik Sorumlusu Yasin Sülün’ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır.

Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz.

Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız.

Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız. Bu bağlamda Beşiktaş U21 takımı futbolcularına, görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık geçirip yere düşen ve yerdeyken darbe alan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, galip tamamladığımız bir müsabakanın ardından özellikle olayları başlatan taraf olarak lanse edilmemizi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bununla birlikte olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumluluğu bulunan Teknik Sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği hassasiyeti yakından takip edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz.

U21 takımımızla ilgili her türlü seçenek ve alternatif gündemimizde objektif bir biçimde değerlendirilecektir ve bu tür vakaların yeniden yaşanmaması adına kulübümüz olayı geçiştirmeden üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."