Futbol Konyaspor Galatasaray'dan Ryan Babel'i istiyor

Konyaspor Galatasaray'dan Ryan Babel'i istiyor

Futbol

Konyaspor Galatasaray'dan Ryan Babel'i istiyor

Süper Lig'in bu sezonki iddialı ekiplerinden Konyaspor, Galatasaray'dan Ryan Babel'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. Transferin son gününde Babel'i yetiştirmek isteyen Konyaspor yabancı kontenjanında da yer açtı ve Artem Kravets'i gönderdi.

08 Şubat 2022, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Konyaspor Ryan Babel'i transfer edebilmek için hem Galatasaray'la görüşüp hem de kadrosunda yer açmaya çalışıyordu.

Artem Kravets'in sözleşmesini feshetmek isteyen ve oyuncuyu bir süredir ikna etmeye çalışan Konyaspor, nihayete erdi. Kravets'in sözleşmesi feshedildi.

Fesih kararının ardından Ryan Babel transferi için girişimlerin hız kazanması ve gece yarısından önce bitmesi için uğraşılıyor.

Galatasaray, Babel'i göndermeye hazır. İş oyuncuda bitecek.

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