Konyaspor Ryan Babel'i transfer edebilmek için hem Galatasaray'la görüşüp hem de kadrosunda yer açmaya çalışıyordu.

Artem Kravets'in sözleşmesini feshetmek isteyen ve oyuncuyu bir süredir ikna etmeye çalışan Konyaspor, nihayete erdi. Kravets'in sözleşmesi feshedildi.

Fesih kararının ardından Ryan Babel transferi için girişimlerin hız kazanması ve gece yarısından önce bitmesi için uğraşılıyor.

Galatasaray, Babel'i göndermeye hazır. İş oyuncuda bitecek.