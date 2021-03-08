Futbol Konyaspor maçı öncesi Erol Bulut'tan 'Kadıköy' itirafı

Konyaspor maçı öncesi Erol Bulut'tan 'Kadıköy' itirafı

Futbol

Konyaspor maçı öncesi Erol Bulut'tan 'Kadıköy' itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Bulut, deplasmanda istedikleri sonuçları alırken evlerinde tam anlamıyla istediklerini yapamadıklarını belirtti.

08 Mart 2021, Pazartesi 18:53 Son Güncelleme:
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Deplasmanlarda istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini belirten Bulut "Deplasmanda istediğimiz sonuçları alıyoruz, maç kazanıyoruz. Kendi evimizde bu olmadı tam anlamıyla. Deplasmanda en azından istediklerimizi sahaya yansıtmayı ve sonuç almayı beceriyoruz. Konyaspor karşısında da 3 puan almak istiyoruz." dedi.

DEPLASMAN LİDERİ

Sarı lacivertliler, bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Deplasmanda en çok puan toplayan takım durumunda olan Fenerbahçe; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puan topladı.

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