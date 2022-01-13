Konyaspor Serdar Gürler ayrılığını açıkladı! Manidar veda

Son günlerde adı Galatasaray ve Başakşehir'le anılan Serdar Gürler, beklendiği üzere Başakşehir'e transfer oldu. 30 yaşındaki hücumcu ile yolların ayrıldığını açıklayan Konyaspor, şu mesajı paylaştı:

"Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir.

Kulübümüz yapılan istişareler sonrasonda her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştı.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Aslolan yüzyıllık çınar Konyaspor'dur..."