Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık’ı unutmadı
Konyaspor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.
18 Ocak 2022, Salı 21:26 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor’u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında yeşil-beyazlı takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un oyuncusu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde Çalık anısına sahaya karanfil attı.
KONYA (İHA)
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