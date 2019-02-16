Konyaspor'dan Zuta paylaşımı

Atiker Konyaspor'un sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin stoperi Skrtel'in darbesi sonrası Zuta'nın bacağında oluşan krampon izi paylaşıldı

16 Şubat 2019, Cumartesi 20:28
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Konyaspor'dan Zuta paylaşımı

Atiker Konyaspor'un sol beki Leonard Zuta ile Martin Skrtel arasında yaşanan ikili mücadelede yaşanan durumlar soyunma odasına taştı.

BACAĞINDA KRAMPON İZİ OLUŞTU

Atiker Konyaspor'un sosyal medya hesabı, Skrtel'in darbesi sonrası Zuta'nın bacağında oluşan krampon izini sosyal medyadan paylaştı.

Slovak oyuncu bu pozisyon ardından sarı kart görmüştü.


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