Konyaspor'dan Zuta paylaşımı
Atiker Konyaspor'un sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin stoperi Skrtel'in darbesi sonrası Zuta'nın bacağında oluşan krampon izi paylaşıldı
Atiker Konyaspor'un sol beki Leonard Zuta ile Martin Skrtel arasında yaşanan ikili mücadelede yaşanan durumlar soyunma odasına taştı.
BACAĞINDA KRAMPON İZİ OLUŞTU
Atiker Konyaspor'un sosyal medya hesabı, Skrtel'in darbesi sonrası Zuta'nın bacağında oluşan krampon izini sosyal medyadan paylaştı.
Slovak oyuncu bu pozisyon ardından sarı kart görmüştü.