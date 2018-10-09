Kopan bacağı bulunamadı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Kemal Yılmaz'ın bacağı koptu. Kopan bacak, arama çalışmalarına rağmen bulunamadı

09 Ekim 2018, Salı 20:59
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Armutlu Mahallesi’nde bulunan arazisinde ağaç kesen Kemal Yılmaz’ın (60) üstüne ağaç yıkıldı. 

Sağ bacağı iki ağacın arasında kalan yaşlı adamın bacağı, diz kapağından koptu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı adamı Fatsa Devlet Hastanesine götürdü. 

HERKES SEFERBER OLDU

Aybastı Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın kopan bacağı, mahalle sakinleri ve yakınları tarafından aranmasına rağmen bulunamadı.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. 


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