Kopan eşarp sayesinde ölümden döndü

Esentepe Mahallesinde ikamet eden H.K. (79), bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini ikamet yakınlarında bulunan bir ağaca eşarpla asarak canına kıymak istedi.

DÜŞÜP YARALANDI

Kendisini eşarpla ağaca asan adam, aninden eşarbın dayanamayarak kopması sonucu yere düşerek yuvarlandı.

Düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA