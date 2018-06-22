Köpeğe avucundan su içiren polise ödül
Malatya’da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik polisi Seyit Kurtulmuş’a İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından ödül verildi
Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Seyit Kurtulmuş’u makamında kabul etti.
Ömer Urhal, Seyit Kurtulmuş’a örnek davranışından dolayı gümüş tabak hediye etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da Kurtulmuş’a plaket verdi.